Confira os principais cuidados para evitar casos de atropelamentos com crianças

Uma criança foi atropelada no Octogonal, em Brasília , ao se soltar da mão da mãe durante a travessia na faixa de pedestres. O acidente resultou em escoriações leves, e a criança foi assistida por um farmacêutico e pelo motorista, que estava sóbrio.



Magda Brandão, gerente de Ação Educativa do Detran DF, enfatiza a importância de segurar as crianças pelo pulso, e não pela mão, para evitar que se soltem. Ela reforça o uso de dispositivos de segurança adequados ao peso e idade das crianças dentro de veículos, lembrando que atropelamentos são a principal causa de mortes no trânsito entre jovens no Brasil.



