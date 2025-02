Confira os resultados da segunda rodada do Candangão 2025

O fim de semana foi agitado no futebol de Brasília com cinco jogos do Candangão 2025. O Brasiliense venceu o Real Brasília por 3 a 0 no sábado (25), e o Ceilândia ganhou do Ceilandense por 2 a 0, mantendo-se como um dos líderes da competição. O Gama derrotou o Legião por 3 a 0. O Sobradinho foi derrotado pelo Paranoá sem marcar gols, e Samambaia venceu o Capital por 1 a 0 no domingo (26).