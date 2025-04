Confira os resultados dos jogos do Candangão 2025 do último final de semana

No último final de semana, ocorreu a quarta rodada do Candangão BRB 2025. Os jogos terminaram com Ceilandense e Real Brasília empatando; Sobradinho e Capital também ficaram no 1 a 1. O Gama venceu o Paranoá por 1 a 0 no Bezerrão. O Brasiliense derrotou o Ceilândia fora de casa pelo mesmo placar. E a Legião sofreu uma goleada contra o Samambaia.