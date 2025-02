Confira os resultados e destaques dos jogos de abertura do Candangão 2025

A primeira rodada do Candangão BRB 2025 trouxe muitas emoções. O Paranoá venceu o Legião por 2 a 0 no estádio Defelê. O Capital goleou o Ceilandense por 4 a 1 e se tornou o líder do campeonato. O Brasiliense superou o Sobradinho de virada, vencendo por 2 a 1. Já o Gama empatou por 0 a 0 com o Sobradinho no Bezerrão. A próxima partida, entre Legião e Gama, ocorrerá às 16h no próximo final de semana com transmissão exclusiva pela RECORD Brasília.