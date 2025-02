Confira pista de Sobradinho que é fechada para recapeamento nesta terça

A via principal da quadra 1/2 em Sobradinho será fechada para recapeamento a partir desta terça-feira (11). O objetivo é garantir a segurança de equipes e motoristas, segundo a administração local. A previsão é de que a obra dure um mês, podendo ser alterada por conta das chuvas. O DER será responsável pela obra e o Detran organizará o trânsito.



Moradores das quadras ímpares devem desviar saindo pela esquerda do balão, seguindo por trás do posto de gasolina. Aqueles da quadra 2, sentido Plano Piloto, devem pegar o primeiro retorno à esquerda, depois virar à direita. Quem se desloca no sentido Planaltina deve virar à direita para acessar a quadra 2.