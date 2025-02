Confira quem joga na quarta rodada do Candangão 2025

No próximo fim de semana ocorrerão vários confrontos no Candangão 2025. No sábado (1), jogam Ceilandense e Real Brasília, além de Sobradinho contra Capital. O clássico entre Ceilândia e Brasiliense acontece no domingo (2), no Abadião. Também haverá a partida entre Legião e Samambaia, no Bezerrão. A transmissão de Sobradinho e Capital será feita pela RECORD Brasília.