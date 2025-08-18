Confusão entre motoristas de aplicativo é registrada na Asa Norte, em Brasília

Uma confusão ocorreu entre motoristas de aplicativo na L4 Norte, em Brasília. Segundo a Polícia Militar, um dos motoristas furou a fila de atendimentos. A situação escalou para uma briga física. A polícia foi chamada para separar os envolvidos.



Um motorista alegou mal-estar após o incidente e foi levado ao hospital. Ambos realizaram teste de bafômetro que resultou negativo para álcool e foram levados à delegacia local para análise do caso pela Polícia Civil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!