Conheça a história e a rotina dos animais veteranos do Zoológico de Brasília

No Zoológico de Brasília , alguns animais se destacam pela longevidade e histórias marcantes. A hipopótamo Bárbara, com 42 anos, é a residente mais idosa do local. Ela chegou em 1983 e, hoje, recebe cuidados especiais de uma equipe multidisciplinar que inclui veterinários e biólogos.



Outro animal notável é o elefante Chocolate, que chegou em 2008 após ser resgatado de maus-tratos em um circo. Chocolate tem aproximadamente 32 anos e ainda demonstra comportamentos adquiridos durante suas dificuldades passadas. O rinoceronte Thor, também resgatado do circo, recebe cuidados oftalmológicos semanais devido a problemas nos olhos.



Além deles, o zoológico é lar do casuar Cazusa, com 21 anos, e da jibóia arco-íris Richarlison, de 27 anos. Os nomes dos animais são escolhidos por votação popular, promovendo o envolvimento da comunidade. Todos os animais foram resgatados ou impossibilitados de retornar à natureza, assegurando que tenham uma vida digna e segura no zoológico.



