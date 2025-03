Conheça a maior reserva ecológica particular do DF e área de soltura de animais

A Chapada Imperial, maior reserva ecológica particular do Distrito Federal, colabora com o Ibama desde 2002, sendo um importante local de soltura de animais silvestres. Recentemente, um tamanduá resgatado em Valparaíso foi solto após receber cuidados adequados, exemplificando a reintrodução de animais ao seu habitat natural. Além disso, a Chapada oferece educação ambiental, permitindo que estudantes vivenciem a teoria dos livros, e promove ecoturismo em meio a trilhas e cachoeiras. Com sua flora e fauna ricas, o Cerrado cumpre um papel crucial na cadeia alimentar e na preservação ambiental.



