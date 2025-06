Conheça o primeiro robô antibomba montado no DF

O Interceptor, desenvolvido no Distrito Federal, destaca-se como o primeiro robô antibomba do Brasil montado com tecnologia nacional. Ele é projetado para minimizar riscos em operações táticas de segurança e resgate.



Pesando 80 quilos, o robô é capaz de operar a até um quilômetro de distância, enxergar no escuro e ouvir sons distantes. Além de atender forças de segurança brasileiras, o Interceptor também é requisitado por países como Chile, Paraguai, Peru e Colômbia.



Com capacidade para arrastar até 150 quilos, o robô pode auxiliar em situações de emergência, movendo objetos e até pessoas, garantindo a segurança dos operadores.



