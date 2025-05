Contribuintes sorteados no Nota Legal ainda tem R$ 415 mil a receber

Os contribuintes sorteados no programa Nota Legal possuem R$ 415 mil a serem recebidos. Donos de 3.694 bilhetes premiados precisam indicar uma conta bancária até a próxima segunda-feira (12). Prêmios incluem valores de R$ 10 mil, R$ 5 mil e menores quantias que ainda não foram reclamadas. A falta da indicação resultará na devolução dos recursos à Secretaria de Economia para outros usos dentro do programa.



