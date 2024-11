Convênio entre ABDI e IFB vai permitir investimento em equipamentos para agricultura no DF

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de Brasília (IFB) assinaram um convênio para a estruturação do Laboratório Agro 4.0 na unidade de Planaltina, no Distrito Federal (DF). Agência repassará R$ 3,5 milhões ao Instituto para a estruturação do laboratório, que será o primeiro do setor na região, com o propósito de fomentar a difusão e a adoção de soluções tecnológicas no agro, para estimular o desenvolvimento econômico, sustentável e social regional.