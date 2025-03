Corinthians conquista o título do Paulistão 2025 após empate com Palmeiras

O Corinthians venceu o Campeonato Paulista de 2025 ao empatar em 0 a 0 com Palmeiras na Neo Química Arena. Com mais de 49 mil torcedores presentes, a equipe garantiu o título após defender um pênalti cobrado por Rafael Veiga. Este é o 31º título estadual do Corinthians. O lateral Matheuzinho comentou sobre a importância da vitória e mencionou não conhecer a fruta Pequi durante uma entrevista.



