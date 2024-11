Coronel da PMDF preso pelo 8 de janeiro passa por cirurgia de urgência

O coronel aposentado da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) Jorge Eduardo Naime foi internado às pressas, no último sábado (16), devido a fortes dores nas costas e no abdômen. Exames indicaram a necessidade de cirurgia de urgência para remoção de cálculos renais.



O militar precisou de uma autorização especial para a internação, porque é réu no âmbito dos ataques às sedes dos Três Poderes de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Por isso, o coronel responde ao processo em liberdade provisória com monitoramento por tornozeleira eletrônica.