Saúde Preventiva: estresse, hormônios e Covid podem causar queda de cabelo

A queda de cabelo preocupa cada vez mais homens e mulheres, sendo influenciada por estresse, alterações hormonais e deficiências nutricionais. Segundo o médico tricologista Mateus Passos, tratamentos personalizados são fundamentais.



Diego Borges, advogado, compartilha sua experiência com transplante capilar: "Estava incomodado com minha calvície e, após pesquisas, escolhi o profissional certo para o procedimento." Vitor Carvalho, que também optou pelo Brasil para o transplante, destaca a segurança no país.



Além de cirurgias, hábitos alimentares saudáveis são essenciais para prevenir a queda. O procedimento, que pode custar entre R$ 15 mil e R$ 45 mil, deve ser realizado por especialistas qualificados.



