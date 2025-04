Vigilância Sanitária aumenta fiscalização e 537 kg de peixes são inutilizados

Fiscais da vigilância sanitária estão inspecionando mercados e peixarias para garantir a qualidade dos peixes e frutos do mar. Em apenas dois dias, 537 kg de produtos em condições inadequadas foram inutilizados. Allex de Melo, fiscal com 30 anos de experiência, destaca a importância desse trabalho para garantir que os alimentos sejam conservados corretamente.



Segundo ele, "nos mobilizamos para fazer uma varredura em todos os pontos de comércio". Cleide Gomes, uma comerciante experiente, explica que os pedidos de pescados aumentam em 50% antes da Páscoa. Ela sugere que os consumidores observem o olho do peixe e a aparência para garantir frescor. Esta preparação para o aumento de consumo é essencial para manter a segurança alimentar dos consumidores durante o feriado.



