Corpo de adolescente que morreu após choque em Centro Olímpico no DF será enterrado nesta terça

O velório de Eduardo Costa Macêdo, que faleceu após levar um choque em um poste do Centro Olímpico, está previsto para a manhã de hoje. O sepultamento ocorrerá às 11h30, no Cemitério do Gama. A família informou à produção da RECORD Brasília que está recebendo todo o apoio do governo, mas também pretende recorrer à Justiça para evitar que novos casos semelhantes aconteçam no futuro.