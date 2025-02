Corpo de Bombeiros controla incêndio em depósito de materiais no Lago Norte

Um incêndio ocorreu em uma casa no Lago Norte e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Militares encontraram um espaço que servia como depósito de materiais em chamas. As equipes conseguiram controlar o fogo rapidamente e não houve feridos. A causa do incêndio ainda não foi determinada. Especialistas alertam sobre a importância de estar atento à fiação e aos eletrodomésticos para evitar incidentes como esse.



