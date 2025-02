Corpo de Bombeiros do DF recebe novo helicóptero para resgates

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recebeu um novo helicóptero multimissão, equipado com tecnologia avançada. Com kit aeromédico e dispositivos para combate a incêndios florestais, a aeronave é capaz de realizar diversas operações, desde resgates até operações noturnas, graças ao seu farol de busca. A nova aeronave tem capacidade para cinco pessoas e já participou de várias emergências desde sua primeira missão em 25 de novembro do ano passado. Este equipamento visa otimizar o tempo-resposta, crucial em situações onde cada segundo importa, como em casos de afogamentos e paradas cardíacas.