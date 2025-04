Corpo de Bombeiros do DF se prepara para competição mundial de dodgeball

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal treina no Centro de Preparação Física visando o campeonato mundial de dodgeball nos Estados Unidos e o Pan-Americano na Colômbia. A sargento Natália Abraão, presidente da Associação Brasileira de Dodgeball, revelou que a prática começou após militares descobrirem o esporte em Rotterdam em 2022. As regras incluem jogar com seis bolas simultaneamente. A subtenente Isabel compartilhou sua experiência ao representar o Brasil no Pan-Americano, destacando a importância e responsabilidade que sentiram. A equipe busca apoio para disputar futuras competições e trazer medalhas para Brasília.



