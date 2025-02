Um carro pegou fogo no Setor Gráfico de Taguatinga, próximo ao Detran. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou rapidamente na ocorrência. A estrutura do veículo ficou comprometida devido ao incêndio. Não houve registro de feridos durante o incidente.



