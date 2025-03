Corpo de Bombeiros é acionado após mulher ficar com aliança presa no dedo Procedimento incluiu inspeção visual e técnicas de proteção, com uma lâmina fina evitando danos ao dedo da mulher

DF no Ar|Do R7 05/03/2025 - 11h12 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h11 )

