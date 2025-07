Corpo de mulher desaparecida é encontrado no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF

O corpo de Sandra Maria dos Santos, de 50 anos, foi encontrado em um lixão próximo ao Parque 10 no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF. A vítima estava desaparecida desde quinta-feira e foi localizada com parte do corpo queimado. Câmeras mostraram que ela esteve acompanhada por um homem, identificado como Tiago, antes do sumiço.



Familiares já suspeitavam da morte de Sandra devido ao histórico de violência do suspeito, que já tinha passagens por homicídio. A comunidade participou das buscas até a chegada da polícia. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Goiás.



