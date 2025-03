Corpo é encontrado carbonizado e enterrado em casa de Valparaíso; polícia busca por suspeitos

O corpo carbonizado foi encontrado em uma cova rasa na quadra 91, no Bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. A Polícia Civil investiga se o corpo pertence a Raimunda das Dores, desaparecida desde segunda-feira. Antônio, um vizinho, chamou a polícia após ouvir barulhos e sentir um forte cheiro de queimado. Ele relatou que a fumaça persistiu por horas. A vítima era conhecida na comunidade como Tia das Flores e vivia no local há mais de 10 anos. Moradores informaram que a sobrinha dela e o companheiro mudaram-se recentemente para a casa, provocando desentendimentos. Cláudio, último a ver Raimunda, revelou que ela planejava partir a casa em duas por medo dos novos moradores. Câmeras de segurança registraram um carro prata próximo ao local do crime no dia do desaparecimento. A polícia busca confirmar a identidade do corpo e encontrar os parentes desaparecidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!