Corpo é encontrado dentro de duto de energia no Eixão Sul, em Brasília

Um corpo foi encontrado dentro de um duto de energia próximo ao viaduto do Zoológico de Brasília, no final do Eixão Sul. A polícia suspeita que o homem estava tentando furtar fios de cobre. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil trabalham na retirada do corpo.



Nos cinco primeiros meses deste ano, 180 furtos de cabos foram registrados no DF, causando prejuízos de quase R$ 300 mil. O furto de cabos tem crescido no DF, com um aumento de 111% comparado ao ano anterior. O governo federal endureceu as penas para esses crimes, que podem resultar em até 12 anos de prisão.



