Corredor de ônibus no Setor Policial Sul, em Brasília, entra na fase final com nova sinalização

O corredor exclusivo de ônibus no Setor Policial Sul está na fase final com a implementação da nova sinalização horizontal. Esse trecho liga a EPTG ao terminal da Asa Sul. A obra inclui pavimentação em concreto, drenagem, calçadas, ciclovia e nova iluminação.



Com investimento superior a R$ 50 milhões, beneficiará cerca de 45 mil pessoas diariamente. Parte do projeto de mais de 38 quilômetros, visa otimizar o deslocamento entre Ceilândia e o Plano Piloto, reduzindo o tempo de viagem em cerca de 30 minutos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!