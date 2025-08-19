Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Corredores de rua são homenageados em sessão solene na Câmara Legislativa do DF

O evento destacou o crescimento das corridas de rua em Brasília, com cerca de 97 eventos realizados no último ano

DF no Ar|Do R7

Na noite dessa segunda-feira (18), 400 corredores de rua foram homenageados em uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O evento destacou o crescimento das corridas de rua em Brasília, com cerca de 97 eventos realizados no último ano.

Entre os homenageados estava Bia Freitas, que utilizou a corrida como parte de seu tratamento contra o câncer de mama. A tradicional Corrida de Reis, organizada há 53 anos, foi lembrada por seu impacto na comunidade, atraindo mais de 16 mil participantes atualmente.

O governo local tem investido para democratizar o acesso às corridas, liberando inscrições rapidamente preenchidas, em promoção da saúde e socialização.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Câncer
  • Corridas de rua
  • Distrito Federal
  • Economia
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.