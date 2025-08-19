Corredores de rua são homenageados em sessão solene na Câmara Legislativa do DF

Na noite dessa segunda-feira (18), 400 corredores de rua foram homenageados em uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O evento destacou o crescimento das corridas de rua em Brasília, com cerca de 97 eventos realizados no último ano.



Entre os homenageados estava Bia Freitas, que utilizou a corrida como parte de seu tratamento contra o câncer de mama. A tradicional Corrida de Reis, organizada há 53 anos, foi lembrada por seu impacto na comunidade, atraindo mais de 16 mil participantes atualmente.



O governo local tem investido para democratizar o acesso às corridas, liberando inscrições rapidamente preenchidas, em promoção da saúde e socialização.



