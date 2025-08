Corrida no Aeroporto de Brasília reúne 3 mil atletas

Nesse sábado (2), o Aeroporto Internacional de Brasília sediou a 4ª edição da Flying Run Sunset. Aproximadamente 3 mil atletas participaram da corrida na pista de pousos e decolagens. O evento atraiu corredores como Viviane, que viajou de Santa Catarina para participar pela primeira vez. Priscila e seu filho Miguel, de 9 anos, desfrutaram da experiência única de correr na pista enquanto aviões decolavam.



O terminal aéreo, único com duas pistas simultâneas e independentes no país, permitiu que a corrida ocorresse sem interrupção. A largada contou com uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, e um pedido especial de casamento durante a competição adicionou um toque emocional ao evento.



