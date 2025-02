Cratera se abre em garagem de residência e Defesa Civil interdita área

Uma moradora de Ceilândia teve uma cratera aberta na garagem de sua casa. Segundo a Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal), o incidente ocorreu devido ao rompimento de uma tubulação de esgoto. Parte da residência está localizada em área pública e será necessário isolar a região para realizar os reparos. A Defesa Civil esteve presente no local e interditou a casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!