Cresce 19% a população em situação de rua em Brasília, revela estudo

O Distrito Federal registrou um aumento de 19% no número de pessoas em situação de rua, totalizando cerca de 3.521 indivíduos. Esse aumento preocupa os comerciantes do Setor Comercial Sul, que relatam insegurança devido à presença dessa população. "A presença dessa população nas áreas comerciais nos deixa inseguros", afirmou um comerciante.



Em resposta, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem realizado operações de acolhimento, oferecendo serviços de saúde, educação, assistência social e vagas em abrigos. Também são ofertadas qualificações pelo programa Renova DF e auxílio aluguel. Muitas pessoas, no entanto, retornam às ruas, evidenciando a complexidade do problema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!