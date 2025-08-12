Cresce registros de incêndio em vegetação no DF

No Distrito Federal, o registro de incêndios em vegetação aumentou. Na última segunda-feira, houve 39 ocorrências e cerca de 17 hectares queimados. O capitão Palomino informou que a tendência é agravar devido ao aumento da temperatura e à baixa umidade do ar. Ele destacou o uso de tecnologias como drones e aeronaves para combate aos focos. "Infelizmente, grande parte das ocorrências é devido a causas humanas", disse Palomino. A população é orientada a evitar fogueiras e descartar corretamente bitucas de cigarro para prevenir incêndios.



