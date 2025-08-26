Crescimento de veículos elétricos no DF desafia infraestrutura elétrica

A frota de veículos elétricos no Distrito Federal registrou um aumento de 9.455% nos últimos cinco anos, com quase 15 mil unidades, ante 154 em 2020. Apesar desse crescimento, os elétricos representam apenas 0,68% da frota total do DF.



Rodrigo de Almeida, da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos, alerta que a recarga desses veículos, muitas vezes realizada à noite, assemelha-se ao consumo de até três ar-condicionados, exigindo preparação das distribuidoras de energia.



A Neoenergia garante que a atual rede elétrica pode suportar esse aumento de veículos. Atualmente, o DF possui 130 pontos de recarga. Além de seus benefícios ambientais, os carros elétricos reduzem a poluição sonora.



