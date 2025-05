Criança autista é contida de forma violenta após fugir de clínica no DF

Uma criança de 8 anos diagnosticada com transtorno do espectro autista foi agredida em uma clínica onde fazia terapia em Brasília. Imagens mostram a criança sendo arrastada pelos funcionários após tentar fugir da sala.



A família acionou a polícia e registrou um flagrante por maus tratos contra uma psicóloga e uma fisioterapeuta da instituição. As autoridades estão investigando o caso e buscando contato com os responsáveis pela clínica.



