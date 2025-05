Criança com TEA é arrastada pelas pernas após fugir de clínica onde faz terapia

Uma criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi arrastada pelas pernas após fugir de uma clínica de terapia em Brasília . O incidente ocorreu nessa quarta-feira (21), e a clínica anunciou que está investigando o caso e que os responsáveis pela agressão foram afastados.



A Polícia Civil registrou uma ocorrência de maus-tratos e as funcionárias envolvidas foram liberadas após pagarem fiança. Pais de pacientes da clínica demonstraram preocupação, mas alguns expressam confiança contínua na instituição devido ao histórico positivo de atendimento.



