Criança de cinco anos estava no momento de abordagem violenta em Brasília

Na Asa Norte, em Brasília, um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Civil após colidir supostamente com uma viatura descaracterizada. Durante a abordagem, o homem estava com seu filho de cinco anos, que foi acolhido por moradores enquanto ele era algemado e imobilizado.



Testemunhas relataram que a ação policial foi violenta e desconsiderou a presença da criança. O motorista deve responder por dano, resistência e fuga do local do acidente. A governadora em exercício, Celina Leão, ordenou investigação sobre o incidente, enfatizando o compromisso do governo com os direitos humanos e a proteção infantil.



