Criança de dois anos cai de 3º andar de prédio e sobrevive, em Samambaia (DF)

Em Samambaia (DF), uma criança de dois anos caiu do terceiro andar de um prédio. O incidente surpreendente aconteceu quando a menina caiu sobre um telhado do térreo, o que ajudou a amortecer a queda. Após o acidente, os moradores rapidamente se uniram e acionaram o Corpo de Bombeiros, que a levou ao Hospital de Ceilândia (DF). Ela sofreu escoriações leves e já recebeu alta. O síndico do prédio reforçou a importância de instalar telas nas janelas para prevenir futuros acidentes.



