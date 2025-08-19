Criança de um ano sobrevive após se afogar em balde com água na Estrutural (DF)
O Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou a criança em parada cardiorrespiratória; ela foi levada ao hospital
Uma criança de um ano e seis meses se afogou ao cair em um balde cheio de água na região de Santa Luzia, na Estrutural (DF). O Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou a criança em parada cardiorrespiratória. Manobras de ressuscitação foram realizadas com sucesso e a menina foi levada para o Hospital Regional do Guará em estado grave e inconsciente.
