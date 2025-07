Criança é espancada pelo pai após consumir achocolatado sem a permissão dele

Um pai é acusado de agredir sua filha de oito anos, que acabou com hematomas e um olho roxo após tomar um achocolatado sem pedir permissão. O caso aconteceu no Riacho Fundo II (DF) e a mãe notou os sinais durante uma videochamada.



Ela registrou um boletim de ocorrência no Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, e conseguiu guarda integral e uma medida protetiva contra o pai. O advogado da mãe afirmou que buscaram a prisão preventiva do agressor para proteger a família, enquanto a Polícia Civil de Goiás investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!