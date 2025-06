Crianças do Sol Nascente (DF) aprendem a combater o racismo com rimas

No Sol Nascente (DF), crianças e adolescentes participam de um projeto que utiliza batalhas de rimas para ensinar letramento racial, promovido pelo Instituto Mover da Vida em parceria com a Universidade do Brasil e o Ministério da Igualdade Racial.



MC Cristyle, uma das docentes, destaca a importância de empoderar e desenvolver o pensamento crítico das crianças de 8 a 13 anos por meio da arte. "Ensinamos a reconhecer e combater o racismo de forma saudável", afirma. As aulas, que são gratuitas, ajudam os jovens a melhorar sua expressão e identidade até julho deste ano.



