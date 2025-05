Crianças são flagradas em pé e com a cabeça para fora no veículo no Guará (DF)

Crianças foram flagradas em pé e com a cabeça para fora do teto solar de um carro na avenida principal do Guará 2 (DF), durante o fim de semana. Embora possa ser visto como uma brincadeira por adultos, o Código de Trânsito Brasileiro proíbe essa prática, que pode resultar em multa e pontos na carteira do condutor. Além disso, coloca em risco a segurança dos ocupantes do veículo e de outros usuários da via.



