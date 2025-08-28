Crimes virtuais aumentam 32% no DF

No primeiro semestre de 2025, os golpes virtuais aumentaram 32% no Distrito Federal, que ocupa a quarta posição nacional em registros desses crimes. Entre as fraudes mais comuns estão o golpe do WhatsApp e plataformas falsas de investimento.



O delegado Erick Sallum alerta para a importância da desconfiança em comunicações recebidas e confirmações antes de qualquer transação financeira. Ele também destaca que essas plataformas devem ter autorização da CVM.



