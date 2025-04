Criminosos disfarçados de homem-aranha roubam padaria em plena luz do dia no Paranoá (DF)

Na última sexta-feira à tarde, uma padaria no Paranoá (DF) foi alvo de um assalto. Dois criminosos, um deles com o rosto coberto por uma toalha com estampa de super-herói, invadiram o estabelecimento. Armados com uma faca, eles renderam o proprietário e roubaram cerca de R$ 500 em dinheiro, além de cigarros e bebidas. A ação foi registrada por câmeras de segurança. A tentativa de se esconder com a toalha não funcionou, e ambos foram presos logo após o crime, já tendo gastado parte do dinheiro roubado. O proprietário registrou a ocorrência na delegacia, e a polícia localizou rapidamente os suspeitos em um bar próximo.



