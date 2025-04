Criminosos invadem apartamentos na Asa Sul (DF) durante reformas

No final de semana, criminosos invadiram apartamentos nos blocos J e C de dois edifícios em reforma na quadra 113 da Asa Sul (DF). Eles acessaram os andaimes até o sexto andar e levaram objetos como joias e eletrônicos. Uma bicicleta também foi roubada. A polícia busca os responsáveis e reforçou a segurança na região e em todo o DF. Moradores podem acionar as autoridades com informações sobre o caso.



