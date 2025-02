Criminosos rendem família em frente da casa em Taguatinga durante tentativa de assalto

Uma família foi abordada por criminosos na porta de casa em Taguatinga. Imagens das câmeras de segurança mostram um carro estacionado quando uma dupla chega em uma motocicleta. A mulher estava saindo para trabalhar e o filho aguardava o fechamento do portão. Os suspeitos tentaram levar objetos dela e o carro, mas fugiram ao perceber a presença do marido. Um dos homens estava armado. Segundo as vítimas, assaltos são comuns na região, especialmente por causa do fluxo escolar. Uma ocorrência foi registrada na 17ª delegacia para investigação do caso.