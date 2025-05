Criminosos se passam por advogados e aplicam golpes financeiros; saiba como se proteger

Criminosos estão se passando por advogados para aplicar golpes, acessando processos em sites e enganando vítimas. Eles cobram pagamentos referentes a taxas de liberação de alvarás e custos processuais inexistentes. Até o presidente da OAB no Distrito Federal foi vítima dessa fraude. A prática é preocupante para a OAB, pois envolve o uso indevido de informações processuais públicas.



Os golpistas usam detalhes de processos disponíveis online, como nomes e contatos, para convencer as vítimas. Para se proteger, é crucial verificar os dados de contato do advogado antes de fazer qualquer pagamento. Em caso de suspeita, contacte diretamente seu advogado com os contatos que você previamente verificou.



Se for vítima de um golpe, registre um boletim de ocorrência e peça ao seu advogado para registrar a denúncia no site da OAB. A colaboração entre a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Federal é fundamental para combater esse problema que já possui escala nacional.



