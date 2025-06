Criminosos usam nome do programa Jovem Candango para aplicar golpes

Criminosos estão utilizando o nome do programa Jovem Candango para enviar mensagens nas redes sociais prometendo inscrições. A Secretaria da Família e Juventude alerta que não utiliza aplicativos de conversa como meio de contato e que não há inscrições abertas para um novo processo seletivo.



O edital será divulgado oficialmente no Diário Oficial do Distrito Federal, no site da secretaria e nas redes sociais oficiais do governo. Em caso de suspeita, não forneça dados pessoais e entre em contato pelos canais oficiais: ouvidoria 162 ou telefone 99105-3027.



