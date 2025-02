Cruzeiro perde para o Athletic no Mané Garrincha pelo Campeonato Mineiro

O jogo entre Cruzeiro e Athletic pelo Campeonato Mineiro ocorreu no Mané Garrincha nessa quarta-feira (22) e inaugurou a temporada de jogos do ano no estádio. O primeiro tempo terminou empatado em 0x0. No segundo tempo, Fabrício Bruno marcou um gol contra aos 25 minutos, resultando na vitória do Athletic por 1x0. Com a derrota, o Cruzeiro permanece com três pontos no grupo C do campeonato, enquanto o Athletic lidera o grupo B. A partida foi marcada pela presença de torcedores e desfalques na equipe cruzeirense.