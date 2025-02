Cuidadora é investigada por agredir e quebrar braço de menina de 10 anos

Uma cuidadora está sendo investigada por agredir e quebrar o braço de uma menina de 10 anos com deficiência, em Taguatinga, no Distrito Federal. Câmeras de segurança flagraram a técnica de enfermagem, Fernanda, cometendo as agressões. Segundo a mãe, a criança, que não pode andar, falar ou respirar sozinha, foi agredida nas articulações repetidamente. As suspeitas começaram após médicos notarem hematomas e assaduras, levando à instalação de câmeras pela família. Após ser flagrada, Fernanda pediu demissão e desapareceu. O Conselho de Enfermagem anunciou que investigará a conduta da cuidadora. A mãe da menina clama por justiça, destacando a vulnerabilidade de pessoas com deficiência.



