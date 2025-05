Cuidados com a saúde ajudam no crescimento da população idosa no Distrito Federal

No Distrito Federal, o número de pessoas com mais de 80 anos cresceu 66% na última década. Maria Pedrinha, de 83 anos, mantém a saúde com musculação e hidroginástica regulares. Sua mãe, aos 102 anos, mostra vitalidade ao fazer caminhadas e exercícios diários.



A psicóloga especialista em envelhecimento ressalta a importância de atividades físicas e alimentação natural para uma vida longa e saudável. "Descascar mais e desembalar menos" é o conselho dos nutricionistas. A história dessas mulheres inspira pela sabedoria, saúde e felicidade alcançadas na terceira idade.



