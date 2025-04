Curso gratuito capacita educadores sobre segurança online para meninas

Um curso virtual e gratuito foi criado para capacitar educadores a cuidarem da segurança online de meninas. Um estudo revela que 77% das meninas relataram ter sofrido assédio pela internet. O curso aborda estratégias de enfrentamento nas escolas e legislação brasileira em cinco módulos com dez videoaulas curtas. A iniciativa é do governo federal em parceria com a embaixada dos Estados Unidos e uma organização civil chamada Serenas. As inscrições estão disponíveis no site www.escolavirtual.gov.br. Além disso, recomenda-se que pais utilizem ferramentas como perfil adolescente nas redes sociais, para exercer maior controle e proteção dos menores.



